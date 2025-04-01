特製あんぱん販売計画も３月31日、NHK上層部が待ちわびていた朝ドラ『あんぱん』がスタートした。「局内は『あんぱん』一色です。番組ポスターがあちこちに貼られ、番組ステッカーなどの限定グッズも配られている。主演の今田美桜さんがNHKに来局した際には、総局長が自らお出迎えし、NHKの社食では期間限定で特製あんぱんの販売計画も持ち上がっています」（NHK関係者）ここまで期待が大きいのは、歴代朝ドラでも異例だ。なぜか。