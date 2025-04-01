米スポーツ専門局ＥＳＰＮ（電子版）は３１日（日本時間１日）にドジャースの大谷翔平投手（３０）の元通訳で、禁錮４年９か月の刑が確定した水原一平被告（４０）が５月１２日（同１３日）までに刑務所に出頭する予定だと報じた。同電子版によると、水原被告は３月２４日（同２５日）までに５７か月の禁錮刑に服するように命じられていた。同被告の弁護士マイケル・フリードマン氏は、３月１２日（同１３日）に被告の身柄引き