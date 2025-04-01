¡È´Ú¹ñÎ¦¾å³¦¤Îaespa¡¦¥«¥ê¥Ê¡É¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë½÷»ÒÎ¦¾åÁª¼ê¥­¥à¡¦¥ß¥ó¥¸¤Î¶á¶·Åê¹Æ¤¬ÏÃÂê¤À¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥­¥à¡¦¥ß¥ó¥¸¡¢°µ´¬¤Î¡È¥Ð¥­¥Ð¥­Ê¢¶Ú¡É¥­¥à¡¦¥ß¥ó¥¸¤ÏºÇ¶á¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£½÷À­¥é¥ó¥Ê¡¼¤Î³¨Ê¸»ú¤È¤È¤â¤Ë¡ÖD-30¡×¤È¥­¥ã¥×¥·¥ç¥ó¤ËÄÖ¤ê¡¢¿ôËç¤Î¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£¸ø³«¤µ¤ì¤¿¼Ì¿¿¤Ë¤Ï¡¢¤È¤¢¤ë¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¥¸¥à¤Î¼¼Æâ¤Ç¥Ý¡¼¥º¤ò¸«¤»¤ë¥­¥à¡¦¥ß¥ó¥¸¤¬¼Ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥«¥á¥é¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¥Ô¡¼¥¹¥µ¥¤¥ó¤ò¤·¤¿¤ê¡¢¥Ð¥¤¥¯¥Þ¥·¥ó¤Ë¾è