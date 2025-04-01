2025年4月1日、Spacewalker Technology Japan株式会社がオールインワン掃除機『MOVA K30MIX』の発売を発表しました。最新のナノテク技術により、磨くだけで 床が完全に透明化するという異次元レベルの掃除を実現。これまでの掃除の概念をぶち壊す、次世代水拭き掃除機がここに満を持して登場です。 ※この記事は本日がエイプリルフールということをふまえてお読みください。 乾いたゴミも湿った汚れも一気に解決！