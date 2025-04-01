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フランス紙記者が注目するJリーガー2人とは？伊東純也らにも言及

by ライブドアニュース編集部

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この記事の見出しと要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。
  • フランス紙記者がJリーグで活躍する次世代スターについて語った
  • 湘南の鈴木章斗と川崎Fの山田新に注目していると言及
  • 「将来の日本代表として期待できる若手ですね」と話した
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