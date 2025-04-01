¥Õ¥é¥ó¥¹¤Î¶Ë±¦À¯ÅÞ¤òÎ¨¤¤¤ë¥Þ¥ê¡¼¥Ì¡¦¥ë¥Ú¥ó»á¤¬¡¢Èë½ñµëÍ¿¤òÉÔÀµ¤Ë¼õ¤±¼è¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Ê¤É¤È¤·¤ÆÍ­ºáÈ½·è¤ò¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¡£¼¡¤ÎÂçÅýÎÎÁª¤ÎÍ­ÎÏ¸õÊä¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢Î©¸õÊä¤¬¶Ë¤á¤Æº¤Æñ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£µ­¼Ô¡Ö¤¤¤Þ¥ë¥Ú¥ó»á¤¬»Ñ¤ò¸«¤»¤Þ¤·¤¿¡£¸±¤·¤¤É½¾ð¤ÇË¡Äî¤ÎÃæ¤Ø¤ÈÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤­¤Þ¤·¤¿¡×¥Õ¥é¥ó¥¹¤Î¶Ë±¦À¯ÅÞ¡Ö¹ñÌ±Ï¢¹ç¡×¤òÎ¨¤¤¤ë¥ë¥Ú¥ó»á¤Ï¡¢EUµÄ²ñµÄ°÷¤À¤Ã¤¿2004Ç¯¤«¤é2016Ç¯¤Î´Ö¤ËÈë½ñ³èÆ°¤ò¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¿ÍÊª¤ÎµëÍ¿¤òµÄ²ñ¤ËÀÁµá¤·¤Æ¤¤¤¿µ¿¤¤¤¬