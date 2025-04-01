TBS¤ÎµÈÂ¼·ÃÎ¤»Ò¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡Ê25¡Ë¤¬31Æü¤Þ¤Ç¤Ë¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£½Õ¤«¤é¤ÎÈÖÁÈ½Ð±é¤ÎÊÑ¹¹¤Ê¤É¤òÅÁ¤¨¤¿¡£µÈÂ¼¥¢¥Ê¤Ï¡Ö½Õ¤«¤é¤Î¥·¥Õ¥È¤¬ÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤¹¡ª¡×¤È½ñ¤­½Ð¤¹¤È¡¢Æ±¶É·Ï¡ÖN¥¹¥¿¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÊ¿Æü¤Ï·îÍËÆü¡¢²ÐÍËÆü¤ÇN¥¹¥¿¤òÃ´Åö¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÊó¹ð¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ï¡¢Æ±ÈÖÁÈ¤ÎÆüÍËÆü¤òÃ´Åö¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤Þ¤¿¡Ö·îÍËÆü¤ÏÃë¥Ë¥å¡¼¥¹²ÐÍËÆü¤Ï¤Ò¤ë¤ª¤Ó(¸áÁ°)¤âÃ´Åö¤·¤Þ¤¹¡×¤Èµ­¤·¤¿¤Û¤«¡ÖÌÚ¡¢¶âÍËÆü¤ÏÊÑ¤ï¤é¤ºTHE TIME'¤Ç¤¹¡×¤È¤·¤Æ