David French［ニューヨーク３１日ロイター］ - 米国株式市場はＳ＆Ｐ総合５００種とダウ工業株３０種が反発した。序盤の大幅安から切り返し、トランプ政権の関税導入計画に翻弄（ほんろう）された３月を上昇して終える形となった。一方、投資家が企業の人工知能（ＡＩ）投資計画を懸念したため、ハイテク株は弱含みとなり、半導体大手エヌビディアやマイクロソフトが下落した。ハイテク株の多いナスダック総合株価指数は続落