ºòÇ¯¤ÎÇÆ¼Ô¥Ù¥é¥¸¥ª¥ª¥Ú¥é¤Ï¥ì¡¼¥¹»Ë¾å½é¤ÎÏ¢ÇÆ¤òÁÀ¤¦¡£Á°Áö¤ÎÍ­ÇÏµ­Ç°¤ÏÆ»Ãæ2ÈÖ¼ê¤«¤é¤·¤Ö¤È¤¯µÓ¤ò»È¤Ã¤Æ4Ãå¡£·îÌîÌÚ½õ¼ê¤Ï¡Ö¥È¥Ã¥×¥ì¥Ù¥ë¤ÎÃæ¤ÇÁö¤ë¤Ë¤Ï¾¯¤·µ÷Î¥¤¬Ä¹¤«¤Ã¤¿¤«¤â¡×¤ÈÇÔ°ø¤òÊ¬ÀÏ¤¹¤ë¡£ºå¿À¼Ç2000¥á¡¼¥È¥ëÆâ²ó¤ê¤Ï2Àï2¾¡¡£»ý¤ÁÁ°¤Î´ïÍÑ¤µ¤òÀ¸¤«¤»¤ëÉñÂæ¤À¡£Í­ÇÏµ­Ç°¤«¤é¤ÎÄ¾¹Ô¥í¡¼¥Æ¤Ç¤â¡Ö¤¤¤Ä¤â¤è¤êÊüËÒ¤«¤éµ¢¤Ã¤Æ¤­¤¿»þ¤ÎÊ·°Ïµ¤¤¬¤¤¤¤¡£Äø¤è¤¯¸µµ¤¤Çµ¤¹ç¤â¾è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÂÎ¼Á¤¬¶¯¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡×¤ÈÁ°¸þ¤­¤Ê¸ÀÍÕ¤òÊÂ¤Ù