¸µ£Ó£Ë£Å£´£¸¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¿ÜÅÄ°¡¹áÎ¤¤¬ÁÇÈ©¤¬¤¢¤é¤ï¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥É¥ì¥¹»Ñ¤òÈäÏª¤·¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤éÀä»¿¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡££±Æü¤Ë¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¡Ö¥Á¥å¡¼¥ë¤¿¤Ã¤×¤ê¹õ¥É¥ì¥¹¡×¤È¤Ä¤Å¤ë¤È¡¢°áÁõ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¢¥Ã¥×¡£È±¤Ï¸å¤í¤Ç¤Þ¤È¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡ÖåºÎï¡Ê¤­¤ì¤¤¡Ë¤Ç¤¹¡×¡ÖÁÇÈ©¤Î¸ª¤ÈÆó¤ÎÏÓ¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¯¿§¤Ã¤Ý¤¤¤Ç¤¹¡×¡Ö¹õ¤ÎÉþ¤Î¤¢¤«¤ê¤ó¤ÎÈþ¤·¤µ¤¿¤ë¤ä¡Ä¡×¡Ö¿¿¤Ã¹õ¤ò¤³¤ó¤Ê¤Ë¤â²Ä°¦¤¯Ãå¤³¤Ê¤»¤ë°¡¹áÎ¤¤Á¤ã¤ó¤ÏÅ·ºÍ