¡þÎëÌÚ¹¯¹°»á¡ÖÃ£´ã¡×ÇÏÂÎ¿ÇÃÇÃæµ÷Î¥»ÅÍÍ¤ÎÄ¹¤¤Æ¹¤È¥Þ¥¤¥ë»ÅÍÍ¤ÎÂÀ¤¤¼ó¤ÎÉÕ¤±º¬¤ò»ý¤ÄËüÇ½·¿¡£½ÀÆð¤Ê¶ÚÆù¤âÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢ºòÇ¯¤Î½©²Ú¾Þ»þ¤è¤ê¾¯¤·ºÙ¤¯±Ç¤ë¡£