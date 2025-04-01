¡þÎëÌÚ¹¯¹°»á¡ÖÃ£´ã¡×ÇÏÂÎ¿ÇÃÇ¼ó¤¬ÂÀ¤¯¡¢¸ª¤¬È¯Ã£¡¢ÇØÃæ¤Ë¤ÏÍ·¤Ó¤¬¤Ê¤¤¥Þ¥¤¥é¡¼ÂÎ·Á¡£2000¥á¡¼¥È¥ë¤Ï¤®¤ê¤®¤ê¤Ç¤·¤ç¤¦¡£»Å¾å¤¬¤êÎÉ¹¥¤â´é¤Ä¤­¤ËÇÆµ¤¤¬Íß¤·¤¤¡£