¥ß¥ã¥ó¥Þ¡¼¤ÎÂçÃÏ¿Ì¤Ï¡¢À¸Â¸Î¨¤¬²¼¤¬¤ë¤È¤µ¤ì¤ëÈ¯À¸¤«¤é72»þ´Ö¤ò²á¤®¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢µß½õ³èÆ°¤ÏÆñ¹Ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ËË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¿Í¤Ï2000¿Í¤òÄ¶¤¨¡¢»à½ý¼Ô¤Ï¤µ¤é¤ËÁý¤¨¤ë¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¿Ì¸»ÃÏ¤«¤é¶á¤¤ÂèÆó¤ÎÅÔ»Ô¥Þ¥ó¥À¥ì¡¼¤Ç¤Ï¡¢11³¬·ú¤Æ¤Î¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Î4¤Ä¤Î·úÊª¤Î¤¦¤Á3¤Ä¤¬ÅÝ²õ¤·¤Þ¤·¤¿¡£Í¾¿Ì¤¬Â³¤¯Ãæ¡¢¤¬¤ì¤­¤ËÁË¤Þ¤ìµß½õ³èÆ°¤ÏÆñ¹Ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Â©»Ò¤¬¹ÔÊýÉÔÌÀ¡Ö¡ÊÃæ¤Ë¤¤¤¿¤Î¤Ï¡Ë18ºÐ¤ÎÂ©»Ò¤Ç¤¹¡×¡ÖÏ¢Íí¤Ï¼è¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡×ÃÏ