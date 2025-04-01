Jeff Mason[¥ï¥·¥ó¥È¥ó £³£±Æü ¥í¥¤¥¿¡¼] - ¥È¥é¥ó¥×ÊÆÂçÅýÎÎ¤Ï£³£±Æü¡¢Âè£²¼¡À¯¸¢È¯Â­¸å¤Î½é¤Î³°Í·Àè¤È¤·¤Æ¡¢Áá¤±¤ì¤Ð£µ·î¤Ë¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¤òË¬¤ì¡¢Åê»ñ¶¨Äê¤Ë½ðÌ¾¤¹¤ëÍ½Äê¤À¤È¸ì¤Ã¤¿¡£¥«¥¿¡¼¥ë¡¢¥¢¥é¥Ö¼óÄ¹¹ñÏ¢Ë®¡Ê£Õ£Á£Å¡Ë¤âË¬ÌäÍ½Äê¤È¤¤¤¦¡£¥È¥é¥ó¥×»á¤ÏÂçÅýÎÎ¼¹Ì³¼¼¤Çµ­¼ÔÃÄ¤Ë¡¢Ë¬Ìä¤Ï¡ÖÍè·î¤Ë¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤·¡¢¤â¤¦¾¯¤·¸å¤Ë¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£´Ø·¸¼Ô£´¿Í¤Ë¤è¤ë¤È¡¢£µ·îÃæ½Ü¤¬ÃæÅìÎòË¬¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤È¤·¤Æ¸¡Æ¤¤µ