¥Õ¥©¥í¥ïー¤µ¤ó¤ÎÉÝ¤¤ÏÃ¤ä5chÌ¾ºî¥Û¥éー¤Ê¤É¡¢¥¾¥Ã¤È¤¹¤ë¥Û¥éーÌ¡²è¤ò¤ªÆÏ¤±¡£ÉÝ¤¤ÏÃ¤ò¥µ¥¯¥Ã¤ÈÆÉ¤ß¤¿¤¤¤¢¤Ê¤¿¤Ë¡ªº£²ó¤Ï¡¢¡Ö¿ì¤Ã¤Ñ¤é¤Ã¤¿¤ª¤«¤ó¤ÎÏÃ¡×¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£ ¿ì¤Ã¤Ñ¤é¤Ã¤¿¤ª¤«¤ó¤ÎÏÃ7ÏÃ A»Ò¤µ¤óÃ£¤Ï°ìÄÌ¤êÊèÀÐ¤Ë°­¸ý¤ò½ñ¤¤¤¿¤¢¤È¡¢Êè¤ËÀÐ¤òÅê¤²»Ï¤á¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤½¤Î»þ¡¢Å¾¹»À¸¤¬µã¤­¤Ê¤¬¤é¡Ö¤ä¤á¤Æ¡ª¡ª¡ª¡×¤ÈÆþ¤Ã¤Æ¤­¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢ÂçÀ¼¤Ç¶«¤Ó¤Þ¤¹¡£¡Ö»ä¤Ï¤¢¤ó¤¿Ã£¤Ë²¿¤â¤·¤¿³Ð¤¨¤Ï¤Ê¤¤¡£²¿¤Ç