¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤¬2Æü¤Ë¤âÁê¸ß´ØÀÇ¤ÎÈ¯Æ°¤òÍ½¹ð¤¹¤ë¤Ê¤«¡¢¥Û¥ï¥¤¥È¥Ï¥¦¥¹¤ÎÊóÆ»´±¤Ï¡Ö¥³¥á¤Ë700¡ó¤Î´ØÀÇ¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈºÆ¤Ó¡¢ÆüËÜ¤òÌ¾»Ø¤·¤ÇÈãÈ½¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÊÆ¥Û¥ï¥¤¥È¥Ï¥¦¥¹¥ì¥Ó¥Ã¥ÈÊóÆ»´±¡ÖÉÔ¸øÊ¿¤ÊËÇ°×´·¹Ô¤òÎã¤Ëµó¤²¤ë¤È¡¢EU¡Ê¥è¡¼¥í¥Ã¥ÑÏ¢¹ç¡Ë¤ÏÆýÀ½ÉÊ¤Ë50¡ó¤Î´ØÀÇ¤ò¤«¤±¡¢ÆüËÜ¤Ï¥³¥á¤Ë700¡ó¤Î´ØÀÇ¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¡×¥Û¥ï¥¤¥È¥Ï¥¦¥¹¤Î¥ì¥Ó¥Ã¥ÈÊóÆ»´±¤Ï3·î31Æü¡¢µ­¼ÔÃÄ¤ËÂÐ¤·¤ÆÆüËÜ¤äEU¡¢¥«¥Ê¥À¤Ê¤É¤òÌ¾»Ø¤·¤·¤Æ¡Ö¤³