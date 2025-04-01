ÇëÇîÊª´Û¤Ç¤Ï¡¢À¤³¦°ä»ºÅÐÏ¿10¼þÇ¯µ­Ç°´ë²èÅ¸¡ÖÌÀ¼£ÆüËÜ¤Î»º¶È³×Ì¿°ä»º¡½À½Å´¡¦À½¹Ý¡¢Â¤Á¥¡¢ÀÐÃº»º¶È¡½¡×¤ò³«ºÅÃæ¤Ç¤¹¡£ ÇëÇîÊª´Û¡ÖÌÀ¼£ÆüËÜ¤Î»º¶È³×Ì¿°ä»º¡½À½Å´¡¦À½¹Ý¡¢Â¤Á¥¡¢ÀÐÃº»º¶È¡½¡×  ÇëÇîÊª´Û¤Ç¤Ï¡¢À¤³¦°ä»ºÅÐÏ¿10¼þÇ¯µ­Ç°´ë²èÅ¸¡ÖÌÀ¼£ÆüËÜ¤Î»º¶È³×Ì¿°ä»º¡½À½Å´¡¦À½¹Ý¡¢Â¤Á¥¡¢ÀÐÃº»º¶È¡½¡×¤ò³«ºÅÃæ¡£¤³¤ÎÀ¤³¦°ä»º¤Ï8¸©11»Ô¤ËÅÀºß¤¹¤ë23·ï¤Î»ñ»º¤Ç¹½À®¤µ¤ì¡¢»³¸ý¸©Çë»Ô¤ÎÇëÈ¿¼ÍÏ§¡¦·ÃÈþ¿Ü¥öÉ¡Â¤Á¥½êÀ×¡¦Âç