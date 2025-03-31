29Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥¹¥³¥Æ¥£¥Ã¥·¥å¡¦¥×¥ì¥ß¥¢¥·¥Ã¥×Âè31Àá¤Î¥Ï¡¼¥ÄÀï¤Ç¤â2¥´¡¼¥ë¤òµó¤²¤¿¥»¥ë¥Æ¥£¥Ã¥¯FWÁ°ÅÄÂçÁ³¡£¤³¤ì¤Çº£µ¨¤ÎÁ´¥³¥ó¥Ú¥Æ¥£¥·¥ç¥ó¤ò¹ç¤ï¤»¤¿ÆÀÅÀ¿ô¤Ï30¥´¡¼¥ë¤ÎÂçÂæ¤Ë¾è¤Ã¤¿¡£¥»¥ë¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Ç¤Ï2022-23¥·¡¼¥º¥ó¤ËFW¸Å¶¶µü¸è¤¬34¥´¡¼¥ë¤òµó¤²¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤Î¿ô»ú¤ËÆÏ¤¯Áª¼ê¤Ï¤·¤Ð¤é¤¯¸½¤ì¤Ê¤¤¤«¤È»×¤ï¤ì¤¿¡£¤·¤«¤·Á°ÅÄ¤Ïº£µ¨¸åÈ¾Àï¤«¤éÌÔÎõ¤ËÆÀÅÀ¥Ú¡¼¥¹¤ò¾å¤²¡¢º£¤Ç¤Ï¸Å¶¶¤ÎÆÀÅÀ¿ô¤ò»ë³¦¤ËÂª¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£±Ñ¡ØThe Scotsman¡Ù¤Ï