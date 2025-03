「中森明菜 Best Performance on NHK」 中森明菜が残した1980年代のNHK番組歌唱映像が4Kデジタルリマスターで蘇る。【中森明菜 Best Performance on NHK】というシリーズ名で、2025年4月1日より配信スタート。配信展開及び4Kクオリティで配信するのは史上初の試み。【動画】「中森明菜 Best Performance on NHK」予告編映像1982年のデビュー以来、圧倒的な歌唱力と表現力で多くの人々を魅了し、日本を代表する歌手