£±£¹£²£°Ç¯¡§Åì°¡ÆüÊó¤¬ÁÏ´©£±£¹£²£¹Ç¯¡§µþ¾ë¡Ê¸½¥½¥¦¥ë¡Ë¤ËÆòâãÅçÈô¹Ô¾ì¤¬³«¹Á£±£¹£´£²Ç¯¡§Å´Æ»¡¦Ãæ±ûÀþ¤¬Á´¶è´Ö¡ÊÀ¶ÎÃÎ¤¡½·Ä½£¡Ë³«ÄÌ£±£¹£¶£³Ç¯¡§¥Ú¥ë¡¼¤È¹ñ¸ò¼ùÎ©£±£¹£·£°Ç¯¡§±º¹àÁí¹çÀ½Å´¡Ê¸½¥Ý¥¹¥³¡Ë¤¬ºÇ½é¤ÎÀ½Å´½êµ¯¹©£±£¹£·£³Ç¯¡§½»Ì±ÀÇ¤òÆ³Æþ£±£¹£¸£°Ç¯¡§¥½¥¦¥ë¡¦ÆÈÎ©Ìç¤Î°ÜÅ¾¡¦Éü¸µ¹©»ö¤¬´°Î»£±£¹£¸£±Ç¯¡§£±£¹£°£´Ç¯°ÊÁ°¤Ëºî¤é¤ì¤¿¤È¿äÄê¤µ¤ì¤ëºÇ½é¤Î°¦¹ñ²Î¡Ê´Ú¹ñ¹ñ²Î¡Ë¤Î²Î»ì¤òÈ¯¸«£±£¹£¸£³Ç¯¡§£±Åù¾Þ¶â£±²¯¥¦¥©¥ó¤Î¥ª¥ê