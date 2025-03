【その他の画像・動画等を元記事で観る】 ■「コイスルオトメ - From THE FIRST TAKE」が収録されるニューアルバム『あそび』の配信予約キャンペーンもスタート! いきものがかりが、SNSを中心に話題再燃中の「コイスルオトメ」の『THE FIRST TAKE』(読み:ザ・ファースト・テイク)バージョン「コイスルオトメ - From THE FIRST TAKE」の音源を配信リリースした。 「コイスルオトメ」は