幾田りらが、4月7日(月)に、新曲「恋風」と「スパークル - From THE FIRST TAKE」を同時配信リリースすることが決定。ジャケットもあわせて公開された。◆幾田りら 画像新曲「恋風」は、2025年4月7日(月)21:00よりABEMAで放送される『今日、好きになりました。』の新シリーズ『今日、好きになりました。ニュージーランド編』の主題歌として書き下ろした曲。恋をすることで生まれる淡い感情や、相手を想う気持ちを表現した、春の訪