ÂçÃÏ¿Ì¤Ë½±¤ï¤ì¤¿¥ß¥ã¥ó¥Þ¡¼¤Ç¡¢ÈïºÒ¼Ô¤ÎÀ¸Â¸²ÄÇ½À­¤¬Ãø¤·¤¯²¼¤¬¤ë¤È¤µ¤ì¤ëºÒ³²È¯À¸¸å¡Ö72»þ´Ö¡×¤¬¡¢ÆüËÜ»þ´Ö¤Î31Æü¸á¸å3»þ20Ê¬¤Ë·Ð²á¤·¤¿¡£¥ß¥ã¥ó¥Þ¡¼¹ñ·³¤ÎÊóÆ»´±¤ÏÆ±Æü¡¢ÃÏ¿Ì¤Ë¤è¤ëÆ±¹ñÆâ¤Î»à¼Ô¤Ï2056¿Í¡¢Éé½ý¼Ô¤Ï3900¿Í°Ê¾å¡¢Ìó270¿Í¤¬¹ÔÊýÉÔÌÀ¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£µß½õ¤Îº¤Æñ¤µ¤«¤éºî¶È¤¬ÃæÃÇ¤¹¤ë¸½¾ì¤â¤¢¤ê¡¢À¸¤­Ëä¤á¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¿Í¤¿¤Á¤Î²ÈÂ²¤¬ÈáÄË¤ÊÀ¼¤ò¾å¤²¤¿¡£¡Ú²èÁü¡ÛÂç·¿¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤ÎÅÝ²õ¸½¾ì¤Çµß½õ³èÆ°¤ËÅö¤¿¤ë¿Í¤¿¤Á31Æü¸áÁ°