テキサス州ダラス郊外で、Ziplineという企業がドローンを使った荷物配送システムをテストしています。上空300フィート(約91メートル)の高さから荷物をつり降ろすというスタイルで、既に1億マイル(約1億6000万キロメートル)の飛行を終えているとのことです。2024 Behind the Scenes with Zipline - YouTubeThe Drone-Delivery Service Beating Amazon to Your Front Door - WSJhttps://www.wsj.com/tech/the-drone-delivery-service