¥ì¥¢¥ë¡¦¥Ù¥Æ¥£¥¹¤Î¸µ¥¹¥Ú¥¤¥óÂåÉ½MF¥¤¥¹¥³¤¬¡¢Æ±Î½¤ò¥Á¡¼¥à¤Ë»Ä¤é¤»¤ë¤¿¤á¤Ë»ñ¶â½¸¤á¤ò¤¹¤Ù¤­¤À¤È¸ì¤Ã¤¿¡£¥Ù¥Æ¥£¥¹¤Ï30Æü¡¢¥é¡¦¥ê¡¼¥¬Âè29Àá¤Ç¥»¥Ó¡¼¥¸¥ã¤È¤Î¥»¥Ó¡¼¥¸¥ã¡¦¥À¡¼¥Ó¡¼¤òÀï¤¤¡¢2-1¤Ç¾¡Íø¤ò¼ý¤á6Ï¢¾¡¤òÃ£À®¤·¤¿¡£µÕÅ¾¤Ç¥À¡¼¥Ó¡¼¤òÀ©¤·¤¿¥Ù¥Æ¥£¥¹¡£»î¹ç¸å¡¢¥¤¥¹¥³¤Ï¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤«¤é¥ì¥ó¥¿¥ë°ÜÀÒ¤Ç²ÃÆþ¤·¤Æ¤¤¤ë¥Ö¥é¥¸¥ëÂåÉ½FW¥¢¥ó¥È¥Ë¡¼¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ØDAZN¡Ù¤Ç¸ÀµÚ¡£¥Á¡¼¥à¤Ë»ÄÎ±¤µ¤»¤ë¤Ù¤­¤À¤È¼çÄ¥¤·¤¿¡£¡Ö