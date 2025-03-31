ロエベ(LOEWE)の2025年春夏コレクションから、新作ウィメンズバッグ「マドリード」が登場。2025年4月3日(木)より、カサロエベ銀座ほかにて受注販売を行う。“マドリード”の名にちなんだ新作バッグ「マドリード」は、ロエベが生まれた地であるスペイン・マドリードの名前にちなんだ新作レザーバッグだ。ほどよい艶感と柔らかな手触りを持つカーフスキンレザーを採用し、柔らかな台形シルエットに仕上げた。バッグ側面には、ゆった
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