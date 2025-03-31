¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/03/31¡Û7¿ÍÁÈ¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×¡¦HANA¡Ê¥Ï¥Ê¡Ë¤¬3·î31Æü¡¢ºë¶Ì¡¦ÂçµÜ¥½¥Ë¥Ã¥¯¥·¥Æ¥£Âç¥Û¡¼¥ë¤Ë¤Æ¡ÖHANA ¥Ç¥Ó¥å¡¼Ä¾Á°¥¤¥Ù¥ó¥È¡×¤ò³«ºÅ¡£¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¤Ç¤Ï¡¢31Æü¤ÎÃë¸ø±é¤ò¥ì¥Ý¡¼¥È¤¹¤ë¡£¡Ú¥é¥¤¥Ö¥ì¥Ý¡¼¥È¡¦¥»¥Ã¥È¥ê¥¹¥È¡Û¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö¥Î¥Î¥¬¡×È¯HANA¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼Ä¾Á°¥¤¥Ù¥ó¥È°µ´¬¤Î¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¢¡¡Ö¥Î¥Î¥¬¡×È¯HANA¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼Ä¾Á°¥¤¥Ù¥ó¥È³«ºÅHANA¤Ï¡¢SKY-HI¤¬CEO¤òÌ³¤á¤ëBMSG¤¬¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤Ë¤Á¤ã¤ó¤ß¤Ê¤ò·Þ¤¨¤¿