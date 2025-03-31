¥ß¥ã¥ó¥Þ¡¼¤ÎÂçÃÏ¿Ì¤Ï¡¢È¯À¸¤«¤é4ÆüÌÜ¤ò·Þ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£ÎÙ¹ñ¥¿¥¤¤Î¼óÅÔ¥Ð¥ó¥³¥¯¤Î·úÀßÃæ¤Î¹âÁØ¥Ó¥ëÊø²õ¸½¾ì¤Ç¤â¹ÔÊýÉÔÌÀ¼Ô¤ÎÁÜº÷¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ú¼Ì¿¿¤Ç¸«¤ë¡Û¥Ð¥ó¥³¥¯¤Î¹âÁØ¥Ó¥ëÊø²õ¸½¾ì¼þ¤ê¤Ë¤Ï¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¥»¥ó¥¿¡¼¤âÂçÃÏ¿Ì¤«¤é72»þ´ÖÄ¶¹ÔÊýÉÔÌÀ¼Ô¤ÎÁÜº÷Â³¤¯·úÀßÃæ¤Î¹âÁØ¥Ó¥ë¤¬Êø²õ¤·¤¿¥Ð¥ó¥³¥¯¤Î¸½¾ì¤Ç¤¹¡£ÃÏ¿ÌÈ¯À¸¤«¤é4ÆüÌÜ¤ò·Þ¤¨¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¹ÔÊýÉÔÌÀ¼Ô¤ÎÁÜº÷¤Ï¸½ºß¤âÂ³¤¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë12¿Í¤¬»àË´¡¢°ÍÁ³¡¢75¿Í¤Î°ÂÈÝ¤¬