ÍèÇ¯ÅÙÍ½»»¤Ï°ÛÎã¤È¤Ê¤ë»²µÄ±¡¤Ç2ÅÙÌÜ¤Î½¤Àµ¤¬¤µ¤ì¤¿¸å¡¢½°µÄ±¡¤ÎÆ±°Õ¤òÆÀ¤ÆÀ®Î©¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÍèÇ¯ÅÙÍ½»»¤Ï¡¢¾¯¿ôÍ¿ÅÞ¤ÇÌîÅÞ¤Î¶¨ÎÏ¤òÆÀ¤ë¤¿¤á¡¢½°µÄ±¡¤Ç¤Ï¹â¹»¼ø¶ÈÎÁÌµ½þ²½¤Ê¤É¤ò¤á¤°¤ë½¤Àµ¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢»²µÄ±¡¤Ç¤Ï¹â³ÛÎÅÍÜÈñÀ©ÅÙ¤ò¤á¤°¤ëºÆ½¤Àµ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£°ÛÎã¤È¤Ê¤ë2ÅÙ¤Î½¤Àµ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¸å¡¢½°µÄ±¡¤Ç¤ÎÆ±°Õ¤òÆÀ¤ÆÀ®Î©¤·¤Þ¤·¤¿¡£Í½»»¤¬»²µÄ±¡¤Ç½¤Àµ¤µ¤ì¡¢ºÆ¤Ó½°µÄ±¡¤ËÌá¤µ¤ìÀ®Î©¤¹¤ë¤Î¤Ï¸½¹Ô·ûË¡¤Î²¼¤Ç¤Ï½é¤á¤Æ¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£ÀÐÇË¼óÁê