¸µ¥¿¥ì¥ó¥È¡¦ÃæµïÀµ¹­»á¤Î½÷À­¥È¥é¥Ö¥ë¤ò½ä¤ë¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤ÎÌäÂê¤Ç¡¢Ä´ºº¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤¿Âè»°¼Ô°Ñ°÷²ñ¤Ï£³£±Æü¡¢Êó¹ð½ñ¤ò¸øÉ½¤·¤¿¡£Êó¹ð½ñ¤Ç¤Ï¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ð±Ä¿Ø¤Î¿Í¸¢°Õ¼±¤òÌäÂê»ë¤·¤¿¡£¡ÚÊó¹ð½ñ¤Î¸¶°øÊ¬ÀÏ¤ÎÍ×»Ý¡ÛÈï³²½÷À­¤¬¿Í¸¢¿¯³²¤ò¼õ¤±¤¿¤È¤¤¤¦»ö¼Â¤òÃÎ¤ê¤Ê¤¬¤éÃæµï»á¤Ø¤ÎÄ´ºº¤ò¹Ô¤ï¤º¡¢ÈÖÁÈ½Ð±é¤ò·ÑÂ³¤·¤¿¤È¤¤¤¦¶ÃØ³¡Ê¤­¤ç¤¦¤¬¤¯¡Ë¤Î»ö¼Â¤È¡¢ÀâÌÀÀÕÇ¤¤Î²óÈò¤¬»ëÄ°¼Ô¡¢¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼¡¢¼è°úÀè¤Ê¤É¥¹¥Æ¡¼¥¯¥Û¥ë¥À¡¼¤ÎÎ¥È¿¤ò¾·¤¤¤¿¡£