´ÊÃ±¤Ëºî¤ì¤Æ¥Ü¥ê¥å¡¼¥à¤¿¤Ã¤×¤ê¡ª ÆÚ¤³¤Þ¤ª¤«¤º²È·×¤Î¶¯¤¤Ì£Êý¡ÖÆÚ¤³¤Þ¡×¤Ë¡¢Æ±¤¸¤¯¥ê¡¼¥º¥Ê¥Ö¥ë¤Ê¿©ºà1¤Ä¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¥Ü¥ê¥å¡¼¥àËþÅÀ¤Î¤ª¤«¤º¤ò¤´¾Ò²ð¡£ÎäÂ¢¸Ë¤Ë¤¢¤ë¿©ºà¤ÈÁêÃÌ¤·¤Ê¤¬¤éºî¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¸üÍÈ¤²+Ì£Á¹¤À¤ì¤Ç¥³¥¹¥Ñ¤è¤¯¥³¥¹¥ÑÈ´·²¢ö ¸üÍÈ¤²¤ÈÆÚ¤³¤ÞÆù¤ÎÌ£Á¹ßÖ¤áby ´ÉÍý±ÉÍÜ»Î¤æ¤ê»Ò❶¿©ºà£²¤Ä¤Çºî¤ì¤ë´ÊÃ±¥ì¥·¥Ô❷ÆÚ¤³¤ÞÆù¤È¸üÍÈ¤²¤Ç¥³¥¹¥ÑÈ´·²❸Ì£Á¹¤À¤ì¤Ç¤´¤Ï¤ó¤¬¤¹¤¹¤à¶Ì¤Í¤®+¿Ý¤Ç¤µ¤Ã¤Ñ