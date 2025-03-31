TOWA TEI¤¬¡¢Åìµþ¡¢²£ÉÍ¡¢Âçºå¤Ë¤¢¤ë¥é¥¤¥Ö¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡¦Billboard Live¤Î¥Æー¥Þ¶Ê¡ÖTHE BILLBOARD¡×¤ò¼ê³Ý¤±¤¿¡£ ¡Ê´ØÏ¢¡§¡Ú¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¡ÛTOWA TEI¤Ï²»³ÚÀ¸À®AI¤È¤É¤¦¸þ¤­¹ç¤¦¡©¥¬¥·¥ã¥Ý¥óÅªÍ×ÁÇ¤¬Áý¤¨¤¿Àè¤Ë¤¢¤ë¡ÈÁªÂò´ã¡É¤Î½ÅÍ×À­¡Ë ÌÀÆü4·î1Æü¤è¤ê¡¢³Æ²ñ¾ì¤ä´ØÏ¢¤¹¤ë¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ÇÆ±¶Ê¤Î¸ø³«¤¬¥¹¥¿ー¥È¤¹¤ë¡£ ËÜ³Ú¶Ê¤Ï¡¢TOWA TEI¤ÎÍ·¤Ó¿´¤¬»¶¤ê¤Ð¤á¤é¤ì¤¿¤â¤Î¤Ë¡£Billboard Live¤Ë¤ª¤±¤ë²áµî¤Î½Ð