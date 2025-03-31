¾¦ÉÊ¤Ø¤Î°ÛÊªº®Æþ¤¬Áê¼¡¤®Á´Å¹¤ò°ì»þÊÄÅ¹¤·¤¿µíÐ§¥Á¥§ー¥ó¡Ö¤¹¤­²È¡×¡£ ¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡ÛŽ¢¤¹¤­²ÈŽ£Á´¹ñ¤ÎÌó1970Å¹ÊÞ¤ò¡È°ì»þÊÄÅ¹¡É ¡Ö¤¿¤Àº£À¶ÁÝ¥¯¥íー¥ºÃæ¡×¤ÈÄ¥¤ê»æ Ì¾¸Å²° ³²Ãî¤ä³²½Ã¤Î¿¯ÆþËÉ»ßÂÐºö¤Î¤¿¤á Ì¾¸Å²°¤ÎÅ¹ÊÞ¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤È¡ÖÅ°ÄìÅª¤ÊÀ¶ÁÝ¤ò¹Ô¤¦¡×¤È¤ÎÄ¥¤ê»æ¤¬¡ª ¡ÊÂçÀÐË®É§¥¢¥ó¥«ー¥Þ¥ó¡Ë¡Ö¤³¤Î¤¹¤­²È¤µ¤ó¡¢´ÇÈÄ¤â¤¦ÅÅ¸»¤òÈ´¤¤¤Æ¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤ªÅ¹¤ÎÅÅµ¤¤¬¾Ã¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤ÆÃæ¤ÎÍÍ»Ò¤Ï¸«¤¨¤Þ¤»