Ê¡²¬¸©·Ù¾ëÆî½ð¤Ï31Æü¡¢Ê¡²¬»Ô¾ëÆî¶è¤Ë½»¤àÃËÀ­¤ÎSNS¤ËÉÔ¿³¤Ê¥À¥¤¥ì¥¯¥È¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬ÆÏ¤¤¤¿¤È¤·¤Æ¡¢ËÉÈÈ¥á¡¼¥ë¤Ç·Ù²ü¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£½ð¤Ë¤è¤ë¤È¡¢28Æü¤«¤é3·î29Æü¤Þ¤Ç¤Î´Ö¡¢ÃËÀ­¤¬SNS¤Ë¥À¥¤¥ì¥¯¥È¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ÇÃÎ¤ê¹ç¤Ã¤¿¿ÍÊª¤«¤é¡ÖÄ¾ÀÜ²ñ¤¤¤¿¤¤¡¢°¦¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤Ê¤É¤È¸À¤ï¤ì¤¿¡£¤½¤Î¿ÍÊª¤«¤é¾Ò²ð¤µ¤ì¤¿¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¥¢¥×¥ê¤ÇÏ¢Íí¤ò¼è¤ê¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤³¤í¡Ö¶ä¹Ô¸ýºÂ¤¬Åà·ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥®¥Õ¥È¥«¡¼¥É¤òÇã¤Ã¤Æ¡¢¥Ó¥Ç¥ªÄÌÏÃ¤Ç¥®¥Õ¥È¥«¡¼¥É