Ì¸ÅçÏ¢»³¤Î¿·Ç³³Ù¤ÎÊ®²Ð·Ù²ü¥ì¥Ù¥ë¤¬30Æü¡¢7Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¥ì¥Ù¥ë3¤Î¡ÖÆþ»³µ¬À©¡×¤Ë°ú¤­¾å¤²¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£µ¤¾ÝÂæ¤Ï°ú¤­Â³¤­¡¢·Ù²ü¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ ¿·Ç³³Ù¤Ç¤Ï¤³¤³¿ôÆü¡¢²Ð»³À­ÃÏ¿Ì¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤Æ¡¢»³ÂÎ¤ÎËÄÄ¥¤ò¼¨¤¹ÃÏ³ÌÊÑÆ°¤â´ÑÂ¬¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢µ¤¾ÝÂæ¤Ï30Æü¡¢Ê®²Ð·Ù²ü¥ì¥Ù¥ë¤ò2¤Î²Ð¸ý¼þÊÕµ¬À©¤«¤é3¤ÎÆþ»³µ¬À©¤Ë°ú¤­¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£ ¿·Ç³³Ù¤Ç¤Ï²Ð¸ýÄ¾²¼¤ò¿Ì¸»¤È¤¹¤ë²Ð»³À­ÃÏ¿Ì¤¬Áý¸º¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢29Æü¤¬251²ó¡¢30Æü¤Ï106²ó¡¢31Æü