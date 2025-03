ラブリーサマーちゃんの約5年ぶりとなるミニアルバム『Music For Walking (Out Of The Woods)』は、「健康と内省」をテーマとしている。コロナ禍に散歩が習慣となったことで、心身のバランスが整っていった彼女は、取材前日も「散歩に合う」というDOOPEESを聴きながら1時間ほど歩いたそうだ。走るのではなく、ゆっくり歩くこと。誰かと競い合うのではなく、そのままの自分を肯定すること。『Music For Walking』を通じて、ラブサマ