Ê¼¸Ë¸©¤ÎºØÆ£¸µÉ§ÃÎ»ö¤ò¹ðÈ¯¤·¤¿¸µ¸©Ì±¶ÉÄ¹¤Î»äÅª¾ðÊó¤Ê¤É¤¬Ï³¤¨¤¤¤·¤¿ÌäÂê¡£Âè»°¼Ô°Ñ°÷²ñ¤ÎÄ´ºº¤¬½ªÎ»¤Ç¤¹¡£Ê¼¸Ë¸©¤ÎºØÆ£ÃÎ»ö¤ËÂÐ¤¹¤ë¹ðÈ¯Ê¸½ñ¤ÎÌäÂê¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¤Ï¡¢Á°ÁíÌ³ÉôÄ¹¤¬¸©µÄ¤é¤Ë¸µ¸©Ì±¶ÉÄ¹¤Î»äÅª¾ðÊó¤ò¸«¤»¤¿µ¿ÏÇ¤È¡¢¸©ÊÝÍ­¤Î¾ðÊó¤¬£Î£È£ËÅÞ¤ÎÎ©²Ö¹§»Ö»á¤é¤ËÎ®½Ð¤·¤¿µ¿ÏÇ¤¬¤¢¤ê¡¢¤½¤ì¤¾¤ìÊÌ¤ÎÂè»°¼Ô°Ñ°÷²ñ¤¬Ä´ºº¤ò¿Ê¤á¤Æ¤­¤Þ¤·¤¿¡£¸©¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢£²¤Ä¤ÎÂè»°¼Ô°Ñ°÷²ñ¤Ï£³·î£³£±Æü¤Þ¤Ç¤ËÄ´ºº¤ò½ªÎ»¤·¡¢ÁÐÊý¤«¤éÊó¹ð