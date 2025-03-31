31Æü¤Î¸©Æâ¤Ï¤É¤ó¤è¤ê¤È¤·¤¿Å·µ¤¤ÇÈ©´¨¤¤1Æü¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢±âÈþ»Ô¤Ç¤ÏÁá¤¯¤â¡Ö³¤³«¤­¡×¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£±âÈþ»Ô¤Ç¤ÏËèÇ¯¡¢µìÎñ3·î3Æü¤ÎÅí¤ÎÀá¶ç¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ³¤³«¤­¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£31Æü¤Î±âÈþ»Ô³ÞÍø¤ÎºÇ¹âµ¤²¹¤Ï15.1ÅÙ¡¢Ì¾À¥¤Ï14.4ÅÙ¤È¿¿ÅßÊÂ¤ß¤Î´¨¤µ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ï¤³¤Î´¨¤µ¤ËÉé¤±¤º¥Þ¥ê¥ó¥¹¥Ýー¥Ä¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÇÈ¤â¾¯¤·¹â¤¯¡¢±«¤â¹ß¤ë¤Ê¤«ÂçÉÍ³¤ÉÍ¸ø±à¤Ç¤Ï½éÀá¶ç¤ò·Þ¤¨¤ëÀÖ¤Á¤ã¤ó¤ÎÌµÉÂ