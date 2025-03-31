¼ò¤Ë¿ì¤Ã¤Æ¼«Âð¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤ÎÎÙ¤ÎÉô²°¤Ë¿¯Æþ¤·¤¿µ¿¤¤¤Ç½ñÎàÁ÷¸¡¤µ¤ì¤¿ÇÐÍ¥¤ÎµÈÂôÎ¼¤µ¤ó¡Ê31¡Ë¤¬ÉÔµ¯ÁÊ½èÊ¬¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÇÐÍ¥¤ÎµÈÂôÎ¼¤µ¤ó¤ÏµîÇ¯12·î¡¢¼ò¤Ë¿ì¤Ã¤¿¾õÂÖ¤Ç¼«Âð¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤ÎÎÙ¤ÎÉô²°¤ËÌµÃÇ¤Ç¿¯Æþ¤·¤¿µ¿¤¤¤Ç·Ù»ëÄ£¤Ë½ñÎàÁ÷¸¡¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ÅìµþÃÏ¸¡¤Ï¡¢µÈÂô¤µ¤ó¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÉÔµ¯ÁÊ½èÊ¬¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÍýÍ³¤ÏÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£