ÃæÉô¶õ¹Á¤Î¹ñºÝÀþ¤Ë2¤Ä¤Î¥é¥¦¥ó¥¸¤¬¥ªー¥×¥ó¡£¹ñºÝÀþ¤Î²óÉü¤¬ÃÙ¤ì¤ëÃæ¡¢¿·¤¿¤ÊÌ¥ÎÏ¤Ë¤È´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ ¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡ÛÃæÉô¶õ¹Á¤Î¹ñºÝÀþ¤Ë¿·¥é¥¦¥ó¥¸¤¬¥ªー¥×¥ó ¥¿¥¤ÎÁÍý¡õ¥¿¥¤¼°¥Þ¥Ã¥µー¥¸¤âÌ¥ÎÏ ÆüËÜ¹Ò¶õ¡Ö¥µ¥¯¥é¥é¥¦¥ó¥¸¡×¤Ï5Ç¯¤Ö¤ê¤ËºÆ³«¡ÖÌ¾¸Å²°¥á¥·¡×¤ò¿©¤Ù¤Æ³¤³°¤Ø¡Ä ÃæÉô¶õ¹ÁÂè1¥¿ー¥ß¥Ê¥ë¤Î¹ñºÝÀþ½ÐÈ¯¥¨¥ê¥¢¤Ë¤¢¤ë¡¢ÆüËÜ¹Ò¶õ¤Î¡Ö¥µ¥¯¥é¥é¥¦¥ó¥¸¡×¡£ ¿··¿¥³¥í¥Ê¤Î±Æ¶Á¤Ç2020Ç¯3·î¤«¤éµÙ¶È¤·