横浜FCは３月31日、ジョアン・パウロが治療のため、同日にブラジルへ一時帰国することを発表した。28歳FWの負傷に関して、診断結果は左脛骨陳旧性疲労骨折。全治は経過観察後の判断となり、再来日の時期は未定だ。【画像】サポーターが創り出す圧巻の光景で選手を後押し！Jリーグコレオグラフィー特集！在籍２季目で今季から10番を背負うJ・パウロは、ここまで５試合に出場し、４試合に先発。直近の３月29日に行なわれた７節