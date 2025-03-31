¿Íµ¤Àê½Ñ¸¦µæ²È¥Þ¥ê¥£¡¦¥×¥ê¥Þ¥ô¥§¥é¤ÎËèÆüÀê¤¤¡£2025Ç¯4·î1Æü¤Î±¿Àª¤ò12À±ºÂÊÌ¤Ë¥é¥ó¥­¥ó¥°·Á¼°¤Ç¤ªÆÏ¤±¡£µ¤¤Ë¤Ê¤ë¤¢¤Ê¤¿¤Îº£Æü¤Î±¿Àª¤Ï¡© 12°Ì¡§¤Õ¤¿¤´ºÂ¡¿ÁÐ»ÒºÂ¡Ê5·î21Æü¡Á6·î21ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡ËÆâ½ïÏÃ¤Ï¸í²ò¤ò¾·¤¯Æü¡£ÆÃ¤Ë¿ÆÍ§¤Ë¤ÏÁ´¤Æ¥ª¡¼¥×¥ó¤Ë¡£ 11°Ì¡§¤Æ¤ó¤Ó¤óºÂ¡¿Å·ÇéºÂ¡Ê9·î23Æü¡Á10·î23ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡Ë¸ÉÎ©±¿¤¬¶¯¤¤Æü¡£¤³¤³¤Ï1¿Í¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î³Ú¤·¤ßÊý¤ÇËþµÊ¤·¤è¤¦¡£ 10°Ì¡§¤ß¤º¤¬¤áºÂ¡¿¿åÉÓºÂ¡Ê1·î20Æü¡Á2·î18ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡Ë¿Í¤Î¤¿¤á¤Ë