海南省陵水リー族自治県にある企業でデータアノテーションの研修を受けるスタッフ。（１月８日撮影、陵水＝新華社記者／張麗螭）【新華社北京3月31日】中国国家データ局はこのほど、四川省成都と遼寧省瀋陽、安徽省合肥、湖南省長沙、海南省海口、河北省保定、山西省大同の7都市にあるデータアノテーション拠点について、作業実績が1万7282ラテバイト（TB）と再び過去最高を記録したと明らかにした。データアノテーショ