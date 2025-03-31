気象庁は30日、霧島連山の新燃岳の火山活動が高まった状態にあるとして噴火警戒レベルを入山規制の3に引き上げました。専門家は大きな噴火が起きる可能性を指摘し、改めて日頃の備えが重要だと話します。新燃岳では火口直下を震源とする火山性地震が増え気象庁は30日、噴火警戒レベルをレベル2から入山規制の3に引き上げました。火口からおおむね4キロの範囲で噴火による大きな噴石などに警戒を呼びかけています。引き上げ