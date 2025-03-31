東京地検は31日までに、住居侵入容疑で警視庁に書類送検された俳優の吉沢亮さん（31）を不起訴にした。吉沢さんは昨年12月、自宅マンションの隣室に無断で侵入した疑いで、警視庁から任意で事情を聴かれていた。
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