タレントのおのののかが３１日に自身のインスタグラムを更新、親子の２ショットを公開した。インスタグラムで「プリキュアにはまってからポーズやら表情やらどんどんお姉さんになっていく娘、春休みが終わったらいよいよ幼稚園入園！」ともう少しで幼稚園入園する娘との笑顔を見せる２ショットを披露した。続けて「さ、、、さみしーーーー！！！！」とつづった。この投稿にファンからは「かわいい」「愛が溢れてる」「もう