¹ë¥É¥ë¤ä²Ã¥É¥ë¤¬ÆðÄ´¡¢¥ê¥¹¥¯Æ°¸þ¤ËÉÒ´¶¤Ç¡á¥í¥ó¥É¥ó°ÙÂØ ¥í¥ó¥É¥ó½øÈ×¡¢¹ë¥É¥ë¤Ê¤É¥ª¥»¥¢¥Ë¥¢ÄÌ²ß¤ä¥«¥Ê¥À¥É¥ë¤Ê¤É¤¬ÆðÄ´¤Ë¿ä°Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥È¥é¥ó¥×¼«Æ°¼Ö´ØÀÇ¤äÁê¸ß´ØÀÇ¤Ê¤É¤Ø¤Î·Ù²ü´¶¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¥ê¥¹¥¯Æ°¸þ¤ËÉÒ´¶¤ÊÄÌ²ß¤¬Çä¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥«¥Ê¥À¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÊÆ¹ñ¤È¤ÎËÇ°×ÀïÁè¤ÎÍÍÁê¤âÄè¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ ¹ë¥É¥ë/¥É¥ë¤Ï0.6255¥ì¥Ù¥ë¤Ë¡¢¹ë¥É¥ë±ß¤Ï93.22¥ì¥Ù¥ë¤ËËÜÆü¤Î°ÂÃÍ¤ò¹¹¿·¡£¥É¥ë¥«¥Ê¥À¤Ï1.4349¥ì¥Ù¥ë¤Ë¹âÃÍ¤ò¹¹¿·¡¢¥«