¥»¥Ö¥ó-¥¤¥ì¥Ö¥ó¤Ï¡¢2025Ç¯4·î1Æü¤«¤é¡Ö¤¢¤ó¥Ð¥¿¡¼±ö¥Ñ¥ó¡×¤È¡Ö¥Û¥¤¥Ã¥×¥á¥í¥ó¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡×¤ò½ç¼¡ÈÎÇä³«»Ï¤·¤Þ¤¹¡Ê²­Æì¸©¤ò½ü¤¯¡Ë¡£4·î4Æü¤Ï¡Ö¤¢¤ó¤Ñ¤ó¤ÎÆü¡×4·î4Æü¤Î¡Ö¤¢¤ó¤Ñ¤ó¤ÎÆü¡×¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢¥»¥Ö¥ó-¥¤¥ì¥Ö¥ó¤«¤é¿·´¶³Ð¤Î¤¢¤ó¤Ñ¤ó¤¬2¼ïÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£¡¦¤¢¤ó¥Ð¥¿¡¼±ö¥Ñ¥ó¡Ö¤¢¤ó¥Ð¥¿¡¼±ö¥Ñ¥ó¡×¤Ï¡¢±ö¥Ñ¥óÆÃÍ­¤Î¤¸¤å¤ï¤Ã¤È¹­¤¬¤ë±öÌ£¤¬ÆÃÄ¹¡£ËÌ³¤Æ»½½¾¡»º¤ÎÉ÷Ì£Ë­¤«¤Ê¤Ä¤Ö¤¢¤ó¤¬¥Ð¥¿¡¼¤È¥Ñ¥ó¤Î±öÌ£¤ÈÀäÌ¯¤Ë¥Þ¥Ã¥Á¤·¤Æ¡¢ÊÊ¤Ë¤Ê¤ëÌ£¤ï