½÷À­¥È¥é¥Ö¥ë¤òÇ§¤á¤Æ·ÝÇ½³¦¤«¤é°úÂà¤·¤¿ÃæµïÀµ¹­»á¡Ê52¡Ë¤Ë´Ø¤¹¤ë°ìÏ¢¤ÎÌäÂê¤ò½ä¤ê¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¼Ò°÷¤Î´ØÍ¿¤¬Êó¤¸¤é¤ì¤¿·ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ31Æü¡¢ÅÔÆâ¤ÎÆ±¶É¤Ç¸á¸å5»þ¤«¤éÂè»°¼Ô°Ñ°÷²ñ¤Î²ñ¸«¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£Âè»°¼Ô°Ñ°÷²ñ¤Ï¸øÉ½¤·¤¿Ê¸½ñ¤ÎÃæ¤Ç¡¢Ãæµï»á¤ÈÆ±¶É¤Î¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤À¤Ã¤¿½÷À­A¤È¤Î¤ä¤ê¤È¤ê¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£23Ç¯5·î28Æü¤Ë¡¢Ãæµï»á¤¬¥·¥ç¡¼¥È¥á¡¼¥ë¤ÇÆ±¶É¼Ò°÷B»á¤ËÏ¢Íí¤·¡¢Å·µ¤¤¬°­¤«¤Ã¤¿¤¿¤áÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤¿ÀèÇÚ¥¿¥ì¥ó¥È2Ì¾¤È¤Î¥´¥ë¥Õ¤ò¥­