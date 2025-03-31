Image: Amazon ¤³¤Á¤é¤Ï¡Ö¤«¤¤¥µ¥Ý¡Ê¤ªÇã¤¤¤â¤Î¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¥Á¡¼¥à¡Ë¡×¤¬ÊÔ½¸¡¦¼¹É®¤·¤¿µ­»ö¤Ç¤¹¡£Amazon¡Ê¥¢¥Þ¥¾¥ó¡Ë¤Ç¤Ï¡¢2025Ç¯3·î28Æü¡Ê¶â¡Ë9»þ¤«¤é4·î1Æü¡Ê²Ð¡Ë23»þ59Ê¬¤Þ¤Ç¡Ö¥¹¥Þ¥¤¥ëSALE ¿·À¸³èFINAL¡×¤ò³«ºÅÃæ¡£¥»¡¼¥ë´ü´ÖÃæ¤Ï¡¢¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¤·¤Æ¹ç·×10,000±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë°Ê¾åÇã¤¤Êª¤¹¤ë¤³¤È¤ÇºÇÂç9.5¡ó¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬´Ô¸µ¤µ¤ì¤ë¥­¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤â¡£¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¤òËº¤ì¤º¤Ë¡ª¢¨ºÇÂç¥Ý¥¤¥ó¥È´Ô¸µÎ¨¤Ï